Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов провел встречу с послом Таджикистана в Астане Назирмадом Ализодой по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане.

Глава МИД Казахстана поблагодарил таджикского дипломата за вклад в развитие казахстанско-таджикских отношений и заслуги в укреплении стратегического партнерства между странами.

Было отмечено, что в период работы Ализоды между Астаной и Душанбе был подписан ряд важных документов, в том числе Договор о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

В тот же день состоялся телефонный разговор Атамкулова с Сироджиддином Мухриддином, в ходе которого были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе в рамках СВМДА.

Особое внимание было уделено реализации достигнутых договоренностей на уровне глав Казахстана и Таджикистана Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмона по активизации торгово-экономического сотрудничества и увеличения двустороннего товарооборота.

Был отмечен поступательный рост товарооборота между двумя странами, наличие предпосылок для его увеличения до 1 млрд. долларов США в 2019 году и 2 млрд. долларов в 2020 году согласно установкам Глав двух государств. Стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий, отмечается в сообщении.

Глава МИД Таджикистана также высоко отметил работу бывшего Посла Казахстана в Душанбе Нурлана Сейтимова, который внес значительный вклад в укрепление двусторонних отношений между странами. 17 января Н. Сейтимов был назначен Ответственным секретарем МИД РК.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим Указом от 14 января назначил Ибодзода Хайрулло новым Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Казахстан. До этого назначения Х. Ибодзода был главой Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.

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