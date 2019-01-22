Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Основное внимание на встрече было уделено вопросам развития торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества, сообщает Podrobno.uz.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан видит в Германии, являющейся мировой державой с огромным экономическим потенциалом, одного из ключевых партнёров в области технологий и инвестиций.

Стороны, отметив динамичное расширение двустороннего торгового оборота, который составил более 700 миллионов евро, подчеркнули наличие всех возможностей для роста этого показателя до 1 миллиарда евро.

В Узбекистане сегодня осуществляют деятельность 132 предприятия с участием инвесторов из Германии, включая 33 предприятия со стопроцентным немецким капиталом, представительства 31 фирмы и компаний. Национальным банком Узбекистана установлены корреспондентские связи с 57 немецкими банками. В Ташкенте функционирует отделение "Дойче-банка".

Стороны рассмотрели вопросы защиты прав человека, а также охраны окружающей среды. Мирзиёев поблагодарил правительство ФРГ за содействие в преодолении негативных последствий Аральской катастрофы, призвав к активному участию Берлина в деятельности многопартнёрского Трастового фонда для Приаралья.

"На встрече были затронута тематика взаимодействия в области безопасности, в том числе с учётом афганской проблемы. Подчёркнута необходимость её мирного урегулирования с участием всех сторон конфликта и под руководством самих афганцев", – отметили в пресс-службе главы Узбекистана.

В ходе встречи была также подчеркнута важность развития сотрудничества в области науки и образования, расширения культурных связей и туристического обмена.

"Отмечено, что в Узбекистане проживают более 8 тысяч этнических немцев, которым созданы условия для развития национальной культуры и традиций. В стране свыше 400 тысяч учащихся изучают немецкий язык. Недавно школам в Ташкенте, Самарканде и Бухаре присвоены имена великих учёных и мыслителей немецкой культуры", – отметили в пресс-службе.

21 января во дворце Бельвю президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встретил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

ca-news.org

Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер прошли мимо Почетного караула, где собрались представители всех немецких воинских частей.

В рамках визита подписано 9 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций. Всего на сумму более 8 миллиардов евро. Об этом было заявлено на брифинге для представителей средств массовой информации в Берлине сообщила пресс-служба президента РУ.

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