После девяти месяцев разбирательств суд столичного района Шохмансур частично удовлетворил иск душанбинского фоторепертёра Геннадия Ратушенко к Торгово-промышленной палате Таджикистана (ТПП).

Суд района Шохмансур в споре фоторепортера с Торгово-промышленной палатой Таджикистана признал ТПП ответственным «за нарушение авторского права», сообщает ОО «Независимый центр по защите прав человека», которым был представлен адвокат фотографу.

Суд обязал Торгово-промышленную палату Таджикистана выплатить фотографу сумму по авторскому договору с учетом индексации в размере 40 тыс. 820 сомони, а также возмещения морального вреда в размере 1 тыс. сомони и возмещение расходов по судебному процессу (оплата услуг представителя) в размере 2,5 тыс. сомони.

Вместе с тем, суд отклонил требование Геннадия Ратушенко в части возмещения остальной части морального вреда в размере 49 тыс. сомони, отмечается в сообщении.

Много лет Ратушенко в качестве фотографа сопровождал президента Таджикистана Эмомали Рахмона в его зарубежных поездках. Сегодня у него своя фотомастерская в центре города.

В сообщении центра отмечается, что в июне 2011 года зампред Торгово-промышленной палаты РТ Лариса Кислякова предложила фоторепортёру Геннадию Ратушенко подготовить фотографии для плакатов, которые с 28 июня 2011 года по 3 июля 2011 года были выставлены на Межгосударственной выставке в Москве, посвященной 20 -летию СНГ под названием «20-летие СНГ: Новые возможности сотрудничества».

Ратушенко подготовил в срок фотоматериал и передал его на CD-диске Ларисе Кисляковой. Выставка прошла с использованием ста его фотографий и тематических баннеров. Фотографу обещали заплатить, но этого не произошло.

Составленный им авторский договор не был подписан заказчиком. Семь лет Ратушенко добивался оплаты своей работы. В апреле прошлого года фотохудожник был вынужден обратиться с исковым заявлением в столичный суд района Шохмансур.

Фоторепортер в своем заявлении в суд приводил, что с учётом индексации заработной платы работников культуры РТ на 20%, сумма авторского договора заказа сейчас составляет 48 984 сомони.

Геннадий Ратушенко попросил у суда взыскать с Торгово-промышленной палаты РТ в его пользу сумму авторского договора заказа, упущенной выгоды в связи с невыполненными обязательствами по договору заказа, компенсации в связи с нарушением авторских прав, компенсации за причинённый моральный ущерб, за услуги адвоката в размере 140 000 сомони ($15 тысяч).

Судья Хайрулло Хабибуллозода вынесенным постановлением удовлетворил иск Геннадия Ратушенко частично.