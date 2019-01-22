Постановлениями правительства, подписанными сегодня, 22 января, Эмомали Рахмоном, а также указами главы государства были освобождены от должностей некоторые чиновники.
Джамшед Нурмахмадиён освбожден от должности заместителя министра финансов Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу, сообщается на сайте президента.
Его место займет Халимзода Абдурахмон Дости, который ранее работал начальником Управления финансов Исполнительного аппарата президента.
Освобожденный постановлением правительства от должности заместителя председателя Налогового комитета Гулмуродзода Карим Гулмурод назначен заместителем главы Минфина.
Поменялись также местами заместители ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - Нурали Мархабо Мир была освобождена от должности заместителя генерального директора предприятия и назначена первым замом, сменив Равшана Туйчизода. А ее место занял Сафарзода Бахтиёр.
Ранее своих постов лишились гендиректор "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимов и председатель "Амонатбанка" Рухулло Хакимзода: государственный сбербанк возглавит бывший замглавы Нацбанка Икроми Сироджиддин Салом.
Эмомали Рахмон своим указом назначил заместителя руководителя Национального центра законодательства Таджикистана Саидзода Иззатулло Хабибулло главой этого центра, а Махмадшозода Фарход Абдурахмон назначен его заместителем.
От должности ректора «Институт государственного управления при президенте Республики Таджикистан» была освобождена Абдухоликзода Лутфия Абдухолик, а на ее место назначен Гафурзода Абдухалил Давлатали.
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Trump1 час назад
В лото играют. В мешке то одни и те же )))
Гость1 час назад
В стране где ничего не делается, это самые шумные действия. Только через год будет та же ситуация. Намного хуже