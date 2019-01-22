Сын спикера верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева - Амирджон Убайдуллох освобожден от должности заместителя начальника управления финансов исполнительного аппарата президента. Распоряжение об этом было подписано 22 января президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Амирджон Убайдуллох назначен старшим советником аппарата помощника президента по экономическим вопросам, сообщается на сайте главы государства.

Напомним, что страший сын М. Убайдуллоева - Джамоллидин Убайдулло является послом Таджикистана во Франции, куда был направлен год назад. До этого он работал в МИД Таджикистана - возглавлял Управление стран Европы и Америки, а еще ранее занимал пост главы консульского управления внешнеполитического ведомства республики.

ДОСЬЕ "АП": В 2011 году Амирджон Убайдуллох являлся представителем Таджикистана во Всемирном Банке и Международном Валютном фонде. До этого работал в министерстве финансов Таджикистана, в должности начальника отдела управления совместными инвестиционными проектами Минфина. В феврале 2014 года поступил на работу в исполнительный аппарат президента на должность замначальника финансового управления.

Исполнительный аппарат президента обновлен

Распоряжением президента Аъламхон Наими назначен начальником управления финансов исполнительного аппарата президента, который ранее возглавлял Абдурахмон Халимзода: сегодня он был назначен заместителем министра финансов вместо снятого Джамшеда Нурмахмадиёна.

Освобожденная от должности ректора Института государственного управления при президенте Республики Таджикистан Лутфия Абдухоликзода назначена начальником управления науки и просвещения президентского исполнительного аппарата.

Исоджон Курбонзода стал начальником управления развития инфраструктуры президентского аппарата, а Сунатулло Мирзозода - начальником правового управления.

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