Несмотря на солнечную погоду на автомагистралях республики сохраняется снежный накат и гололедица. На горных перевалах туман и ухудшение видимости до 200 м.

В горных районах все также сохраняется угроза схода снежных лавин.

В период с 25 по 27 января в связи с прояснением погоды в большинстве районов республики ожидается усиление морозов.

В горных районах в ночное время ожидается понижение температуры до -15-20 мороза, на западе ГБАО до -20-25 мороза, в восточных районах ГБАО до - 31-36 мороза (в районе Булункуля до -50 мороза).

В дневное время в большинстве горных районах предполагается понижение температуры воздуха до -5-10 мороза, лишь в восточных районах ГБАО до -13-18 мороза.

В Душанбе завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.

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