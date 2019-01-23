В аэропорту Ханты-Мансийска силовики штурмовали самолет “Аэрофлота”, который был захвачен пассажиром.

Пассажир авиарейса Сургут - Москва, выполняемого компанией «Аэрофлот», попытался захватить самолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

После попытки захвата самолет изменил свою траекторию и приземлился в Ханты-Мансийске. Пассажир, требовавший поменять направление полета, задержан. Во время задержания никто не пострадал.

По предварительным данным, лайнер требовал развернуть 41-летний гражданин России Петр Шаповалов, который в начале 2000-х был судим за разбой, кражи, продажу героина.

По предварительной информации, задержанный находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Между тем, как сообщает Telegram-канал Mash, при задержании у захватчика изъяли оружие. Пассажир, сидевший на соседнем кресле, говорил, что оружие у него было с самого начала. Как ему удалось пронести ствол на борт — пока неясно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия, сообщает канал.

На борту самолета было 75 человек, в том числе семь членов экипажа и пять детей.

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