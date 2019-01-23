20 января аргентинский футболист Эмилиано Сала, ранее выступавший за «Нант», заключил контракт с «Кардиффом». Валлийский клуб заплатил за его трансфер 15 миллионов фунтов стерлингов — эта сумма стала рекордной в истории команды, передает Медуза.
После состоявшихся в Кардиффе официальных мероприятий по случаю перехода Сала вернулся в Нант, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками.
А в ночь на 22 января легкомоторный самолет Piper Malibu, летевший из французского Нанта в валлийский Кардифф, и в котором, по предварительным данным, мог находится Эмилиано Сала, пропал с экранов радаров.
Связь с самолетом, в котором летел Сала, прервалась, когда он находился над Ла-Маншем. Официально два человека, находившиеся на борту, считаются пропавшими без вести, поисковая операция продолжается.
Сала выступал за «Нант» с 2015 года. В текущем сезоне в чемпионате и кубке Франции он забил 13 голов - чаще него ворота соперников в этих турнирах поражали только Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.
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