В центре Душанбе открылся первый узбекский фастфуд «Ташкент нон кабоб», где работа началась с интересной акции - «Плати сколько хочешь». По ней можно отдать за вкуснейший кебаб в лепешке хоть 1 сомони.
Но цель акции на самом деле заключается совсем в другом – это не только интересный маркетинговый ход, но и способ определить, насколько население готово помогать нуждающимся. Такое в Узбекистане, кстати, практикуется часто.
Так вот, решили такую стратегию узбекские предприниматели попробовать и в Душанбе. Что получилось, смотрите сами.
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