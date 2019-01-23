Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан Нурлана Сейтимова по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Глава МИД Таджикистана выразил Сейтимову благодарность за весомый вклад в укрепление двусторонних связей между двумя республиками, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

«Сироджиддин Мухриддин пожелал Нурлану Сейтимову успехов в его дальнейшей деятельности и выразил уверенность, что отношения Таджикистана и Казахстана будут и дальше поступательно развиваться», - сообщает департамент информации.

В конце прошлой недели президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Нурлана Сейтимова ответственным секретарем МИД Казахстана, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Должность посла Казахстана в Таджикистане он занимал с марта 2016 года.

Напомним, накануне и глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов провел встречу с послом Таджикистана в Астане Назирмадом Ализодой по случаю завершения его дипломатической миссии.

Было отмечено, что в период работы Ализоды между Астаной и Душанбе был подписан ряд важных документов, в том числе Договор о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

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