В одном из кафе на проспекте Мира в Москве официантка сломала руку и нанесла колотое ранение посетительнице кафе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Имена официантки и пострадавшей, а также причины воникновения ссоры между ними не сообщаются.
"В кафе, расположенном по адресу проспект Мира, 21, между клиенткой 1967 года рождения и 29-летней официанткой из Таджикистана произошел конфликт. В ходе него официантка нанесла посетительнице побои и колотые ранения неустановленным предметом. Женщина получила перелом левой локтевой кисти", - сказал собеседник агентства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Причинение вреда здоровью средней тяжести").
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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ShaITan4 часа назад
My real'no stali RABAMI, mesto kandalov zaneli den'gi (((
Stol'ko let uje eto prodoljaetsa. Sosedskie deti vyrosli pochti bez otca, i eto pri jyvom otce.
Vsyo eto toje gubit naciu moral'no, komu okhota vdali ot doma v kholode pakhat', gde tebe osoba to ne rady.
Tjk5 часов назад
А в чем причина, не сообщается? Не станет же человек ни с того ни с сего кидаться с ножом
Rashit6 часов назад
"левой локтевой кисти" - нечто новое в анатомии!
Maxim Rashit5 часов назад
Это изобретение АП. Запатентуют скоро.