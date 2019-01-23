Более 99,77% от общей численности взрослого населения Таджикистана могут читать и писать на каком-либо языке. Об этом сообщает портал проекта Countrymeters (занимается динамикой изменения численности населения в мире) со ссылкой на статистические данные ООН.

Грамотным считается порядка 6 млн. 43 тыс. 338 взрослого населения республики. Под взрослым населением подразумеваются все жители страны старше 15 лет.

В целом численность людей такого возраста в стране на конец прошлого года составляет 6 млн. 57 тыс. 81 человек. Соответственно, 13 тыс. 743 человека все ещё остаются безграмотными.

Уровень грамотности среди молодежи оценивается несколько выше по сравнению с общим уровнем грамотности взрослых 99.88%. Понятие молодежи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Согласно данным проекта, на конец 2018 года население Таджикистана составляло 9 млн. 166 тыс. 841 человек. За 2018 год население Таджикистана увеличилось приблизительно на 201 тыс. Учитывая, что население Таджикистана в начале прошлого года оценивалось в 8 965 827 человек, годовой прирост составил 2.24 %.

Прогнозируется, что к концу наступившего года численность населения республики составит 9 млн. 475 тыс. 256 человек.

Основные демографические показатели Таджикистана за 2018 год:

Родившихся: 278 тыс. 299 человек

Умерших: 51 тыс. 105 человек

Естественный прирост населения: 227 тыс. 194 человека

Мужчин: 4 млн. 505 тыс. 886 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)

Женщин: 4 млн. 660 тыс. 955 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)

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