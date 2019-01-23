Военнослужащие погранслужбы Киргизии застрелили нарушителя, сообщает 24.Kg.

В местности Жайылган Манасского района Таласской области пограничники заметили троих граждан, которые незаконно перегоняли табун лошадей через границу с Казахстаном.

Пограничники попытались задержать нарушителей, но те стали угрожать им ножом. Выстрелы в воздух их не испугали. Тогда пограничники открыли огонь на поражение.

Двое нарушителей скрылись на территории Казахстана. Один получил ранение. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, однако он скончался.

Погранслужба проводит расследование законности применения оружия. Кроме того, начат розыск двух нарушителей, которым удалось убежать.

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