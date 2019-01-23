В Узбекистане все деревья, находящиеся за пределами государственного лесного фонда, будут зарегистрированы до 1 июня 2019 года. Решение об инвентаризации деревьев было принято правительством страны.

В реестре по итогам инвентаризации будет записано количество деревьев, определен их вид, возраст, диаметр стволов, географическое местоположение и другие параметры.

Деревья в частных домах, принадлежащих частным лицам, не будут регистрировать.



Для создания данного реестра при местных органах власти будут созданы специальные рабочие группы.

Инвентаризация будет касаться деревьев и кустарников, высаженных в стране в целях благоустройства, предотвращения эрозии почвы, опустынивания, в том числе деревьев, высаженных у дорог.



Инвентаризация деревьев будет проводиться теперь постоянно - один раз в пять лет.

Кроме того, постановлением кабинета министров Узбекистана утверждены правила санитарной обрезки и учета деревьев. Посадка деревьев и кустарников, согласно положению, должна осуществляться в зависимости от их видов, соответствия климатическим условиям, близости подземных вод, уровня засоленности почвы, функций и налич­ия системы орошения.

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