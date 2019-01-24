Евро-5 - это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Смотрите, как это происходит.
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Как узбекский газ облегчил жизнь душанбинцам
Из-за строительного бума в Узбекистане Китай заработал $2,1 миллиардов
Алишер Усманов передал Центру исламской цивилизации Узбекистана раритетные книги на $8 млн
Кто из милиционеров постсоветского пространства выглядит круче всех?
Более миллиона казахстанских женщин бесплатно обследуют на онкозаболевания в 2019 году
Мэрия ищет психологов для школ. Чем они будут заниматься?
В Узбекистане впервые проведут инвентаризацию всех деревьев
Китайский Новый Год с Tcell – ближе, чем когда-либо!
Как получить шенгенскую визу в Таджикистане?
Торговля людьми онлайн: в Душанбе обсудили вопросы онлайн-вербовки людей в трех странах ЦА
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