Вот уже второй месяц, как более 20 частных домов по столичной улице Мирзо Турсунзода получают узбекский газ: его тут не было с начала 2012 года.
Говорят, на этих домах подключение к газопроводу не закончится: в планах пустить "голубое топливо" в еще около 30 домов, близко расположенных к магистральному трубопроводу.
Стоит узбекский природный газ, как отмечают жители, намного дешевле, чем на газозаправочных пунктах. Они уверяют, что с ним жить стало намного легче.
Как именно, узнайте в нашем сюжете.
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