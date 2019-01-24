Большая часть столичного района Сомони сегодня, 24 января, останется без электричества. Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ в районе.
Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00, сообщил «АП» источник в Душанбинских энергетических сетях.
В это время электричество перестанет поступать в дома на улицах Хучанбиёи боло и поён, Шафак, Пулод Толис, Гагарина, Хазора, Хамзаалиева, Карамова, Луначарского, Куприна, Охунбобоева, Ботанический сад, Заргар, Радищева, Назаршо Додхудоева.
"В зависимости от объема ремонтных работ на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени", - отмечают в горcети.
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Fantom1 час назад
Da skolko mojno to???? kakie nahren PLANOVIE raboty?? oni chto specialno plani na zimniy period planiruyut??? Mojno je podgotovitsya k zimnemu periudu do nastupleniya zimi, a ne vo vremya..... out of my mind((