Комитет религии, упорядочению традиций и обрядов при правительстве Таджикистана объявил конкурс для отбора руководителей групп для «Хаджа-2019».

Основными требованиями для участников конкурса являются: знание арабского или английского языков, канонов Шариата, правил совершения хаджа, коммуникабельность, лидерские и организаторские качества.

В конкурсе могут принять участие граждане республики от 30 до 60 лет, стало известно «АП» в вышеназванном Комитете.

Документы для участия в конкурсе будет приниматься с 25 января по 15 февраля.

Комитет подчеркивает, что, согласно правилам, которые ввела в прошлом году Саудовская Аравия, все паломники, совершившие хадж в течение последних пяти лет, в текущем году будут платить за хадж на 534 долларов США больше, чем те, кто едет впервые, или те, кто не совершал паломничества в последние пять лет.

В 2018 году в хадж в Саудовскую Аравию вместе с обслуживающим персоналом были отправлены 6 тыс. 520 граждан Таджикистана. Совершение обряда каждому таджикскому паломнику обошлось в 33 тыс. 410 сомони.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь Комитета религии Таджикистана Афшин Муким, квота для таджикистанцев на 2019 год со стороны Саудовской Аравии пока не установлена, неизвестна также и стоимость совершения паломничества в этом году.

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