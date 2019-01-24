Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия трёх соглашений по экономическому сотрудничеству, заключённых в рамках СНГ: о межгосударственном обмене экономической информацией, об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, передает Радио "Свобода".

Первые два соглашения, заключенные в Минске и в Москве в 1992 и 1993 годах соответственно, предусматривали "налаживание обмена между странами – участницами СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах".

Третий договор – о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности – был заключён 15 мая 1992 года в Ташкенте и предусматривал совместную координацию странами – участницами СНГ внешнеэкономической деятельности с третьими странами, а также необходимость консультаций перед проведением переговоров о членстве в других международных экономических и финансовых организациях.

Согласно решению правительства Украины, Министерство иностранных дел страны должно в кратчайшие сроки известить исполнительный комитет СНГ о прекращении действия всех вышеуказанных соглашений.

В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, который страны заключили в 1997 году. Президент Украины назвал принятое решение "лишь частью стратегии Киева по разрыву с колониальным прошлым".

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