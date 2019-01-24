Кристина Пронженко в беге на 400 м установила новый рекорд Таджикистана

Таджикские легкоатлеты завоевали две медали в Усть-Каменогорске на V Международном турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой.

В беге на 800 метров Одилшох Исматов с результатом 1:53.39 выиграл серебряную медаль турнира. Он на 19 секунде уступил победителю Хуршеду Ахмадалиеву из Узбекистана.

В беге на 400 метров среди женщин Кристина Пронженко стала обладательницей бронзовой награды, показав результат 55.72.

Оба представителя Таджикистана установили национальные рекорды республики.

Как отмечают организаторы турнира, впервые на легкоатлетический турнир в Усть-Каменогорск приехали спортсмены легкоатлеты из Украины, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Турции, Армении, Азербайджана и Беларуси.

Это первый международный турнир в 2019 году, в котором приняли участие таджикские спортсмены.

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