Национальный банк Таджикистана с начала этого года предоставил лицензии на осуществление страховой деятельности двум новым компаниям – «Мехрубон» и «Таджикско-китайское страхование».

Страховой компании «Мухрубон» разрешили заниматься страховой деятельностью в соответствии с принятым НБТ 23 января решением.

3 января этого года лицензию на проведение страховой деятельности сроком на три года получила компания «Таджикско-китайское страхование».

Данная компания возобновила свою деятельность по истечению трех лет: она не стала продлевать срок своей лицензии, который завершился в начале 2016 года.

На рынке страхования Таджикистана в настоящее время работают около 20 различных страховых компаний, две из которых являются государственными – ГУП «Таджиксугурта» и ГСК «Таджиксармоягузор».

Среди частных компаний сравнительно активными на страховом рынке страны являются «Лидер иншуренс», «Муин», «Труд», «Эсхата Сугурта».

Законодательством республики предусмотрено страхование субъектов и объектов по 43 видам деятельности.

На рынке превалируют такие виды страхования, как имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности и страхование жизни.

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