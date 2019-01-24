Национальный банк Таджикистана с начала этого года предоставил лицензии на осуществление страховой деятельности двум новым компаниям – «Мехрубон» и «Таджикско-китайское страхование».
Страховой компании «Мухрубон» разрешили заниматься страховой деятельностью в соответствии с принятым НБТ 23 января решением.
3 января этого года лицензию на проведение страховой деятельности сроком на три года получила компания «Таджикско-китайское страхование».
Данная компания возобновила свою деятельность по истечению трех лет: она не стала продлевать срок своей лицензии, который завершился в начале 2016 года.
На рынке страхования Таджикистана в настоящее время работают около 20 различных страховых компаний, две из которых являются государственными – ГУП «Таджиксугурта» и ГСК «Таджиксармоягузор».
Среди частных компаний сравнительно активными на страховом рынке страны являются «Лидер иншуренс», «Муин», «Труд», «Эсхата Сугурта».
Законодательством республики предусмотрено страхование субъектов и объектов по 43 видам деятельности.
На рынке превалируют такие виды страхования, как имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности и страхование жизни.
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