В редакционной статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назван «лидером перестройки в Центральной Азии». В других немецких изданиях он описывается, как «лидер-реформатор, который стремится к изменениям и прозрачности».

В преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию официальный Ташкент подписал контракт с немецким пиар-агентством для «восхваления страны», сообщает centralasian.org.

Берлинское агентство GPRC German PR and Consulting Group GmbH отправило немецких журналистов в Узбекистан перед визитом Мирзиёева в Германию. Нанятые журналисты провели встречи с высокопоставленными узбекскими чиновниками.

В ходе визита президента Узбекистана статьи работы этих журналистов были опубликованы в немецкой прессе.

В этих статьях «критического анализа гораздо больше, чем восхищений», - говорит немецкий аналитик Эккехард Маас.

По словам главы и основателя немецкого пиар-агентства GPRC German PR and Consulting Group Константина Пановко, «цель не в том, чтобы расхвалить Узбекистан, а в том, чтобы представить его Германии как он есть».

Пановко также добавил, что возглавляемая им компания «не оказывала никакого влияния на содержание и фокус статей».

Статья 34-летнего журналиста Феликса Лилля, которого немецкое пиар-агентство наняло для подготовки статьи об Узбекистане, называется «Рабы белого золота».

Эта статья, опубликованная в авторитетной немецкой газете Frankfurter Rundschau, была подготовлена на основе встреч с министром труда Узбекистана Шерзодом Кудбиевым и главой Узбекско-германского форума по правам человека Умидой Ниязовой.

Немецкий аналитик Экхард Маас говорит, что «в немецком менталитете не воспринимаются хвалебные статьи, напротив они могут оказать противоположный эффект. Несмотря на то, что статьи критические, у общественности Германии появится объективное представление об Узбекистане».

На протяжении более 25 лет при президенте Исламе Каримове Узбекистан был объектом международных отчётов и заявлений западных СМИ о «принудительном труде и нарушениях прав человека».

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.