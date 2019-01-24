24 января 2001 года Таджикистан присоединился к Конвенции об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Мы вспомнили материал о диаспорах, живущих в Таджикистане, который мы публиковали в своем журнале VIPzone 12 лет назад. С тех пор количество граждан страны – представителей других национальностей, еще более сократилось, но ценности не потеряны.

«Нас мало, но мы в тельняшках»

Юрий Метревели, председатель грузинской диаспоры в РТ:

- Можно сказать, что я коренной житель Таджикистана. (Смеется). Мои предки жили здесь с 1920 года, с тех пор, как были посланы сюда на борьбу с басмачеством.

В советское время, как таковой грузинской диаспоры не существовало, как и не было деления на грузин, армян, таджиков или русских. Вот ближе к началу 90-х годов прошлого века пошла тенденция, при которой население уже стали делить на нацменьшинства.

Деятельность нашего общества, в отличие от других диаспор, направлена не в коммерческом, а в культурно-просветительском направлении. Мы стараемся не забывать знаменательные даты нашего народа – от такой крупной, как День независимости до таких, как, например, дни рождения писателей, художников и других выдающихся людей Грузии.

Одной из важнейших проблем, с которыми нам приходится сталкиваться – неимение собственного центра для нашей диаспоры, где мы могли бы компактно собираться, создавать атмосферу и дух нашей малой родины, образовывая свой музей, кружки самодеятельности и т.д.

Еще одной сложностью, с которой сталкивается диаспора, является феномен ее «вымирания». В основном, большинство наших общинников достигло пенсионного возраста. Молодняк сегодня можно перечислить по пальцам – всего 6-7 человек.

Кроме того, ежегодно нас покидают, как минимум, три-четыре семьи, что крайне болезненно для нашей общины. Грузинская диаспора в Таджикистане находится на грани вымирания и составляет на сегодняшний день всего 150 человек.

Поскольку государство у нас не богатое, я считаю, мы не имеем права требовать у него решения наших проблем: например, выделение земельного участка под центр, выдачу каких-либо льгот и других - сейчас это просто невозможно.

Диаспора (от греч. «рассеяние») - часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплоченные и устойчивые этнические группы в стране проживания и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности.

«В Таджикистане нам легко не забыть родину»

Грант Газарян - председатель армянского общества в Таджикистане:

- Армянская община Таджикистана была образована в далеком 1989 году, когда я был еще учеником средней школы. В те годы на территории Таджикистана проживало порядка 7 тысяч армян, что в 7 раз больше, чем сейчас.

По прошествии 23 лет наша община стала юридическим лицом, которая входит в Общественный совет при президенте РТ, а несколько недель назад и в общественный совет Миграционной службы РТ. Основные цели, которые мы перед собой ставим – это сохранение своей культуры, традиций и, что самое важное - языка.

Сегодня общими силами членов общины мы помогаем по возможности нуждающимся, способствуем в решении вопросов юридического характера, ну и, конечно же, обеспечиваем земляков литературой, любезно предоставленной министерствами диаспоры, культуры и образования Республики Армения, за что им огромная благодарность.

Благодаря тому, что климат Таджикистана и его природный ландшафт очень схожи с Арменией, и гостеприимство таджикского народа не попадает ни в какое сравнение, нам, армянам Таджикистана, здесь комфортно, и тоска по родным местам - не настолько остра.

Единственным препятствием для достижения вышеперечисленных целей остается отсутствие своего культурного центра, в котором наши земляки и друзья, независимо от национальности и вероисповедания, смогут познать культуру, историю и традиции древнего армянского народа. Насколько мне известно, эта проблема существует у многих общин в Таджикистане, но мы не опускаем руки и верим, что на таджикской земле найдется место всем гражданам этой страны.

«Мы – полноценная часть таджикского общества»

Зауре Саминова – председатель казахской общины «Байтерек» в РТ:

- Казахская община относится к числу самых молодых общин Таджикистана – нам всего 5 лет. Несмотря на то, что я живу в Таджикистане уже более 30 лет, с тех пор, когда приехала учиться и в результате осталась здесь жить, признаться, до недавнего времени у меня не возникало мысли о создании диаспоры.

Но после того, как я ознакомилась с деятельностью Ассоциации всемирных казахов в Астане и увидела, как остальные мои соотечественники держат связь с исторической родиной, какая взаимовыручка и поддержка проводится между людьми, несмотря на расстояние, поняла: это то, что и мы обязаны сделать.

Оказалось, что не зря. Взять один курьезный случай. В Турсунзаде живет женщина пожилых лет, казашка. Практически всю жизнь она думала, что она единственная казашка в Таджикистане, пока не увидела по телевидению сюжет о существовании нашего общества и не связалась с нами.

Казахское посольство поддержало нашу идею, в результате чего была создана общественная организация казахов «Байтерек» в Таджикистане, объединяющая более 2 500 тысяч казахов в стране. Название нашего общества символично: Байтерек - символ независимого Казахстана.

Наше общество принимает все возможные меры, чтобы сохранить свои обычаи, традиции - ведь это и есть основная задача любой диаспоры. Внутри нашего общества функционируют воскресная школа, в рамках которой мы сохраняем свою языковую культуру, кружок по вышиванию кура–курте - аналог таджикского сюзане. У нас есть богатейшая библиотека, постоянно пополняющаяся современной литературой. А историю можно черпать не только из книг, но и наглядно: в обществе есть своеобразный музей, где хранятся национальные костюмы и достопримечательности казахов.

С особой гордостью хочу подчеркнуть, что по инициативе казахского посольства, в городе Курган-Тюбе к 20-летию независимости Казахстана одна из улиц города была переименована в улицу Казокхо, в честь тех казахов, которые проживали на ней. В общем, нам очень комфортно живется в стране, где мы – полноценная часть таджикского общества.

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