Бонки миллии Тоҷикистон аз оғози сол ба ду ширкати нав – “Меҳрубон” ва “Суғуртаи Тоҷик ва Чин” ҷиҳати анҷоми фаъолияти суғуртавӣ иҷозатнома дод.

Бо қарори аз санаи 23 январ қабулшудаи Бонки миллӣ ба ширкати “Меҳрубон” ҷиҳати роҳандозии фаъолияти суғуртавӣ иҷоза дода шуд.

Санаи 3 январи ҳамин сол ширкати “Суғуртаи Тоҷик ва Чин” барои анҷоми фаъолияти суғуртавӣ ба муҳлати се сол иҷозатнома гирифт.

Ширкати мазкур бо гузашти се сол фаъолияти худро барқарор намуд: ширкат муҳлати иҷозатномаашро, ки аввали соли 2016 ба охир расида буд, дароз накард.

15:34 27 мая, 2016

Иҷозати бимаи ҳатмӣ ба ширкатҳои хусусии суғуртавӣ

Айни замон дар бозори суғурта (бима)-и Тоҷикистон наздики 20 ширкатҳои гуногуни суғурта амал мекунанд, ки дутои онҳо – КВД “Тоҷиксуғурта” ва ШДС “Тоҷиксармоягузор” давлатӣ мебошанд.

Дар бозори суғуртаи кишвар байни ширкатҳои хусусӣ “Лидер иншуренс”, “Муин”, Труд” ва “Эсхата Суғурта” нисбатан фаъолтар дониста мешаванд.

Дар қонунгузории Тоҷикистон, суғуртаи субъекту объектҳо аз рӯи 43 навъи фаъолият пешбинӣ шудааст.

Дар бозор навъи суғуртаҳое ба мисли суғуртаи амвол, шахсӣ, масъулият ва суғуртаи ҳаёт бештар серталаб аст.

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