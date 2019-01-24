Камеры записи движения в Душанбе (над дорогой)

УГАИ МВД Таджикистана распространило список лихачей-водителей, которые злостно нарушают правила дорожного движения и при этом не выплачивают штрафы. В списке 105 водителей, которые нарушали ПДД от 1 до 230 раз.

Список злостных нарушителей возглавляет житель города Душанбе Ашурали Холиков. По данным УГАИ, на своей Toyota Camry он 230 нарушил правила на дорогах столицы. Далее в списке водитель Lexus Махмадшо Носиров, житель города Бохтар, с 168 правонарушениями и водитель «Опель-Астра», душанбинец Самир Азизулло с 101 правонарушением.

В первую пятерку также попал автомобиль «Донг-Фенг» строительной компании ЗАО «Монолит-строй», нарушивший ПДД 93 раза.

Среди нарушителей есть и водители общественного транспорта и таксисты.

Так водитель автобуса с госномером 9301ТТ01, который принадлежит ГУП Автобус-3, нарушил ПДД 7 раз. А водитель автобуса «Лада 015» автоколонны 2927 - 11 раз.

Согласно списку, пять водителей службы такси «Талко персия» в общем 40 раз нарушили дорожные правила.

Управление ГАИ МВД республики требует от водителей оплатить административные штрафы в установленный срок.

Напомним, в конце декабря УГАИ МВД Таджикистана объявило «рекордсмена» 2018 года по нарушениям правил дорожного движения. Водитель автомобиля марки «Форланд» нарушил ПДД 376 раз. Вышеназванная автомашина числится на балансе Госучреждения коммунальных услуг столичного района И. Сомони. За 376 нарушений водитель вышеназванной машины ни разу не оплатил ни один из штрафов. В нынешнем списке нарушителей эта машина не числится.

Все нарушения зафиксированы камерами видеонаблюдения проекта «Безопасный город», который был запущен в Душанбе 31 октября 2013 года. Тогда в столице было установлено 855 камер на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. Общая стоимость проекта составила $22 млн.

Проект «Безопасный город» к началу ноября прошлого года помог выявить 1 млн. 730 тыс. 426 правонарушений и 445 дорожно-транспортных происшествий, совершённых на дорогах Душанбе.

Согласно данным МВД Таджикистана, за этот период 932 тыс. 787 правонарушителей были оштрафованы на сумму 116 млн. 501 тыс. 710 сомони (свыше $12,3 млн.).

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