На таджикском телеканале «Пойтахт» появилась передача «Рохбалад», её ведущие путешествуют по Таджикистану и зарубежным странам.

По сценарию первого сюжета передачи «Рохбалад», который вышел на телеканале «Пойтахт», ведущие путешествуют по Душанбе и окрестностям, питаются в местных кафе и останавливаются в городских отелях. У одного ведущего банковская, безлимитная карта, у другого – 100 сомони наличными ($10,5).

- Отзывы о передаче очень хорошие, людям она понравилась. А идея создать этот проект появилась, потому что в Таджикистане уже второй год объявлен Годом туризма и народных ремесел, и мы хотим развивать внутренний и внешний туризм, показывать людям Таджикистан, - говорит продюсер передачи Фирдавс Азизов.

Завтра утром, 25 января съемочная группа выезжает в Египет, в этой стране будет готовиться второй сюжет передачи; третий будет снят в Согдийской области. По словам Азизова, сюжеты будут чередоваться: один будут снимать внутри Таджикистан, другой за его пределами. Только в следующих сюжетах останется один ведущий, возможно, он будет одновременно путешествовать и в бюджетном формате, и без финансовых ограничений.

Передачу поддерживают таджикские и российские коммерческие структуры.

В Таджикистане с оригинальной версией передачи «Орёл и решка» особые отношения: в 2013 году программа из цикла «Назад в СССР», в рамках которого ведущие Андрей Бедняков и Настя Короткая путешествовали по городам бывшего Советского Союза, была записана в нашей стране, но после выхода в эфир вызвала шквал критики. Таджикским зрителям не понравилось то, что, по их мнению, ведущие показали только плохие стороны жизни страны, подчеркнули тот факт, что люди едят руками, что курутоб готовят из объедков и т.п. Критики атаковали страницы передачи в социальных сетях так, что ведущим пришлось отвечать:

«Уважаемые обиженные зрители. Так много негатива в комментариях на нашей странице, много оскорблений и унижений в адрес команды в целом и ведущих в частности, что мы не вытерпели и решили написать. Мы хотим подчеркнуть, что мы не снимаем рекламные, красивые, агитационные фильмы о стране. Мы показываем колорит и то, что отличает нашу культуру от других показываемых в программе культур – именно это интереснее всего. Именно за это нас смотрят», - написали ведущие на своем сайте.

Впрочем, многие таджикистанцы высказывали мнение о том, что авторы подготовили объективную, беспристрастную программу и показали то, с чем ежедневно сталкивается каждый житель Таджикистана.

В 2018 году проект «Орёл и решка» снова оказался в Таджикистане.

«Богатство страны в природе, в людях, в традициях. Вот где душа Таджикистана. Таджикистан такая страна, где надо путешествовать не ради цели, а ради самого путешествия», - сказал в передаче ведущий Антон Птушкин и предложил «таджикам отменить понятие «турист» и переименовать министерство туризма в «министерство гостеприимства».

Этим выпуском все таджикистанцы остались довольны.

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