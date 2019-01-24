Мы взяли статистику за 21 год и узнали, какое количество представителей других национальностей живет в нашей республике.

18 лет назад - 24 января 2001 года на очередном заседании Маджлиси намояндагон было принято решение о присоединении Таджикистана к Конвенции об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Мы узнали, сильно ли за последний 21 год, в республике сократилось количество граждан Таджикистана – представителей других национальностей.

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