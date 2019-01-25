В первой половине июня в Душанбе состоится Пятый саммит глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Для участия в работе саммита ожидается приезд в Таджикистан лидеров Азербайджана, Афганистана, Бахрейна, Вьетнама, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Израиля, Казахстана, Камбоджи, Китая, Киргизии, Монголии, Пакистана, Палестины, России, Таиланда, Турции и Узбекистана.

Подготовка столицы к саммиту лидеров СВМДА находится под личным контролем мэра Душанбе Рустама Эмомали.

Идея о созыве СВМДА была впервые представлена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 г.

В сентябре 2018 года на полях 73-й сессии генеральной ассамблеи ООН состоялось заседание министров иностранных дел СВМДА, на котором председательство в форуме на 2018-2020 годы перешло от Китая к Таджикистану.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, чья деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии. 8 стран и 5 международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Астане.

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