Солдат Национальной гвардии Таджикистана, призванный в армию из Согда, сегодня ночью оставил место службы. С собой он взял автомат Калашникова с боеприпасами.

Об этом «АП» сообщил источник в силовом блоке правительства республики.

К поиску беглого солдата сразу приступили сотрудники силовых структур города Турсунзаде, где проходил службу беглец.

Также в поиске и задержании солдата были задействованы усиленные группы сотрудников силовых структур. На всех дорогах, ведущих от Турсунзаде в разные направления, были установлены посты ГАИ.

Сегодня утром беглого солдата задержали на территории Турсунзаде и вернули в воинскую часть.

Имя, а также причины, заставившие его оставить службу и уйти с оружием, не сообщаются. Военная прокуратура проводит проверку.

Источник отметил, что солдат во время «отлучки» не совершил никакого правонарушения.

Национальная гвардия Таджикистана была образована в 1995 году на базе бригады особого назначения МВД. Тогда она называлась Президентской гвардией, которую в 2004 году переименовали в Национальную гвардию.

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