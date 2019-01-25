15-летний житель города Душанбе ударил ножом своего ровесника, сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщается на сайте МВД, несовершеннолетний был задержан по обращению 39-летнего жителя Душанбе - отца пострадавшего ребенка.

«Днем 22 января 2019 года 15-летний житель махаллы Казакон столицы из хулиганских побуждений избил своего ровесника и ударил его ножом в спину», - сообщает пресс-служба.

Впоследствии пострадавший был госпитализирован в больницу. По факту ведётся следствие, отмечает пресс-служба.

По данным УМВД по городу Душанбе, в прошлом году в столице было зарегистрировано 261 (за тот же период в 2017 году - 96) преступления, совершенное 163 несовершеннолетними. Из них только 95 человек, совершивших 134 преступления, являются жителями столицы.

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