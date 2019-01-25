По состоянию на 31 декабря 2018 года платежеспособность банка (как основной показатель деятельности) находился на уровне 83,3% (норма не менее 30%) и обеспечен в три раза больше, сообщает пресс-служба «Амонатбанка».

«Банк своевременно выполняет все свои обязательства перед вкладчиками, внутренними и внешними партнерами по развитию, и не испытывает в этом направлении никакие трудности», - говорится в сообщении.

Платежеспособность банка — это его способность в установленный срок и в нужном объеме выполнять свои обязательства не только перед кредиторами и вкладчиками, но и перед бюджетом, страховыми органами и др. На состояние платежеспособности влияет, как ликвидность баланса, так и другие факторы.

Отмечается, что активы банка в 2018 году увеличились на 14,5% и составили на начало этого года 4,2 млрд. сомони, а его капитал вырос на 10%, составив к началу 2019 года 396,7 млн. сомони.

Общие доходы банка в прошлом году составили 518,8 млн. сомони, а общие расходы – 463,3 млн. сомони. Балансовая прибыль составила 55,5 млн. сомони, чистая прибыль - 36 млн. сомони.

Доходы банка в основном обеспечены за счет получаемых процентов (54% от общих доходов банка), предоставления банковских услуг клиентам (22%), операций по обмену валюты (14%).

Расходы главным образом связаны с расширением сетей банка (создание центров банковского обслуживания, пунктов и круглосуточных касс), инкассации средства, связанная с увеличением численности клиентов, а также из-за снижения платежеспособности клиентов.

Объем обязательств «Амонатбанка» в прошлом году вырос на 14,3%, составив к началу нынешнего года 3,8 млрд. сомони.

Новое руководство

Несмотря на достижение и положительные результаты «Амонатбанка» за последние годы, глава этого банка Рухулло Хакимзода неожиданно для многих был снят с занимаемой должности в минувший понедельник.

Его место занял бывший заместитель председателя Национального банка Таджикистана Сироджиддин Икроми, который до перехода работал зампредом в «Амонатбанке».

Постановление правительства об увольнении Хакимзода появилось после того, как президент Эмомали Рахмон подверг критике экс-главу банка в ходе состоявшегося заседания правительства об итогах 2018 года.

Официальных комментариев относительно причин увольнения Хакимзода не удается получить. Однако некоторые эксперты полагают, что это могло произойти из-за просроченных кредитов в размере 45 млн. сомони, которые ранее были предоставлены государственному авиаперевозчику «Таджик Эйр».

Рухулло Хакимзода проработал на должности председателя правления «Амонатбанка» с 2015 года.

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