19 января 60-летний житель Шахритусского района Абдуджаббор Зайдов задушил собственную дочь. Он и члены семьи пытались скрыть преступление и преподнесли факт убийства как самоубийство.

По данным МВД, при проведение оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что отец сам убил 30-летнюю дочь.

«Абдуджаббор Зайдов в собственном доме задушил с помощью провода свою 30-летнюю дочь Сурайё Зайдову. После задержания Зайдов признался, что он был вынужден совершить данный поступок из-за постоянной ссоры с дочерью и из-за того, что она постоянно занимала деньги у соседей. В день трагедии таксист в очередной раз сообщил, что Сурайе должна ему 30 сомони. Он разозлился, стал ругаться с ней, в результате чего задушил ее попавшимся под руку проводом», - сообщает МВД.

В отношении Абдуджаббора Зайдова возбуждено уголовное дело по статье 104 (Убийство) УК Таджикистана, следствие продолжается.

В другом случае жительница района Рудаки нанесла мужу два смертельных ножевых ранения.

Как сообщается, сотрудники милиции раскрыли убийство после сообщения из столичной больницы «Истиклол».

«28-летняя жительница кишлака Гулбутта района Рудаки Фотима Махмудова подозревается в убийстве своего 34-летнего мужа Рахима Махмудова. Женщина нанесла мужу два смертельных ножевых ранения», -

В своих показаниях женщина сказала, что Махмудов постоянно выпивал, безосновательно ревновал, и каждый день ссорился с ней.

«Как обычно в этот день он пришел пьяным, мы поругались. Я не стерпела, ножом ударила его в живот и грудь. Мне надоело так жить, поэтому я взяла и убила его», – сказала Махмудова.

В отношении Махмудова также возбуждено уголовное дело по статье 104 (убийство) УК Таджикистана.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.