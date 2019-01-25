Дорога Хорог—Ишкашим-Мургаб открыта, движение автотранспорта по ней полностью восстановлено, сообщили «АП» в КЧС Таджикистана.

«Вчера, 24 января, спустя неделю, открыли дорогу между Хорогом и Ишкашимом, дорога работает в штатном режиме. На сегодняшний день нет вероятности схода новых снежных лавин. Но на месте продолжает работать спецтехника», - сообщили в КЧС.

Движение автотранспорта на автодороге было прекращено 17 января из-за схода снежных лавин. В тот день лавины сошли в нескольких местах автодороги.

В тот же день во время расчистки дороги под лавину попали и погибли дорожные работники - 40-летний Мафтулбек Музофирбеков и его 64-летний отец Акризобек Музофирбеков.

20 января на сутки из-за схода лавин была закрыта и дорога Душанбе-Худжанд.

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