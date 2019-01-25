На днях легкоатлетка Кристина Пронженко первой из спортсменок Таджикистана в 2019 году добилась международного признания. Она выиграла бронзовую медаль в турнире в Казахстане в беге на 400 м и заодно установила национальный рекорд.

А мы вспомнили о тех таджикских спортсменках, которые, несмотря на трудности на спортивном поприще, остаются женственными и обворожительными.

Из бесконечного числа красавиц таджикского спорта редакция «АП» выбрала пять представительниц, чтобы показать, как наши девушки подают пример здорового образа жизни.

Зухра Холова, таэквондо (ИТФ) и кикбоксинг

Зухра начинала с таэквондо версии ИТФ. Хотя это неолимпийский вид спорта, но на каждый международный турнир съезжаются представители более 100 стран.

Зухра Холова Asia-Plus

Через несколько лет активных тренировок, ее сестра-близнец Фатима Холова, тоже спортсменка, скажет журналистам, что в таэквондо ИТФ «мы выиграли всё, что могли», и после этого сёстры начнут заниматься кикбоксингом и ММА.

Первый международный опыт Зухра получила в 2006 году, когда ей было всего 15 лет. Это было в соседнем Узбекистане, в городе Чирчике. Зухра вышла в финал по таэквондо и заодно участвовала в соревнованиях по кикбоксингу, и стала чемпионкой мира в своем возрасте.

Позже Зухра стала первой девушкой из Таджикистана, которая стала чемпионкой Азии по К1 (кикбоксинг). Затем было выступление на Азиатских играх в помещениях – Зухра в весе до 52 кг взяла серебро. «Это равносильно золоту для нас», - сказал Зухра после турнира.

Сейчас Зухра осваивает ринги ММА в США, и добивается новых побед.

Кристина Пронженко, легкая атлетика

Кристина считается одной из лучших легкоатлеток Таджикистана. В 2016 году на 7-ом чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Катаре она вошла в пятерку лучших спортсменок турнира.

Кристина Пронженко Asia-Plus

Кристина в пятиборье у женщин (бег на 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег на 800 м) набрала 3 435 очков. Таким образом, она заняла 5-е место в чемпионате Азии, но этот показатель является лучшим достижением Таджикистана.

Выезжая на соревнования в соседние страны, Кристина почти всегда возвращалась с призами. Так, в 2015-м году на открытом чемпионате Казахстана в Алматы она выиграла бронзовую медаль; также выиграла две бронзы на международных соревнованиях на призы Татьяны Колпаковой в Бишкеке.

На днях в Усть-Каменогорске на V Международном турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой в беге на 400 метров Кристина обладательницей бронзовой награды. Показав результат 55.72, тем самым она установила национальный рекорд Таджикистана на этой дистанции.

Марвори Насриддинзода, шахматы

В настоящее время самая рейтинговая шахматистка республики, член сборной Таджикистана по шахматам. Недавно Марвори со своей семьей переехала на постоянное место жительство в Добринский район Липецкой области по программе переселения соотечественников.

Марвори Насриддинзода Asia-Plus

По сообщению представителя Федерации шахмат Таджикистана, гражданство Российской Федерации не мешает Марвори продолжить свое выступление на международной арене под флагом Таджикистана.

Раньше для нее приоритетом были шахматы. Из-за отсутствия серьёзной конкуренции в женских шахматах Таджикистана она выступает в мужских турнирах республики.

После замужества приняла участие в очередной шахматной олимпиаде в норвежском Тромсе. Набрав 6,5 очка в 11 партиях, выполнила норму женского мастера ФИДЕ, прибавила в свою копилку 109 дополнительных очков и довела свой рейтинг до 2130, что, по мнению экспертов, является отличным результатом.

Шоира Зулькайнарова, бокс

Девушка уже семь лет занимается боксом под руководством тренера Джамшеда Султонова.

В 2016 году первый в истории студенческий чемпионат континента состоялся по инициативе Международной студенческой спортивной федерации (FISU). В первенстве среди женщин девушка-боксер из Таджикистана Шоира Зулькайнарова (до 75 кг) выиграла все поединки в турнире и завоевала золотые награды. Достойная замена олимпийского призера Мавзуне Чориевой.

Шоира Зулькайнарова соцсети

Кстати, Шоира пошла в бокс, увидев по телевидению успешное выступление Мавзуны в Лондонской олимпиаде 2012 года.

Шоира Зулкайнарова училась в Коммерческом университете Таджикистана.

Мутриба Хотами, шахматы

Мутриба Хотами в прошлом году выиграла бронзовую награду чемпионата Азии среди молодежи по блицу, который прошел в Иране.

Кстати, Мутриба Хотами вошла в топ-3 самых красивых шахматисток континента.

Мутриба Хотами НОК РТ

Она заняла третье место в конкурсе на звание самой красивой шахматистки Евразии. Конкурс на звание Miss Chess Eurasia 2017 проводился на сайте chess.pw.

Мутриба Хотами – дочь известной шахматистки Саодат Одинаевой. Девушка в различных возрастных категориях становилась чемпионкой Таджикистана, участвовала во Всемирной шахматной олимпиаде. Родилась в 1997 году в Душанбе. Текущий рейтинг – 1762 (4-е место среди женщин Таджикистана).

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