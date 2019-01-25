Что ждет горожанина, который решил завести в квартире собаку, к чему нужно быть готовым и во сколько обойдется ее содержание – объясняем вместе с собаководом со стажем, председателем ассоциации охотников Таджикистана Алихоном Латифи.

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