В нашей субботней подборке всё самое важное за неделю. На этой неделе все ждали больших перестановок в правительстве – они не случились, но было много других не менее интересных новостей. Итак…

Как можно было закрыть NGN из-за недобора по налогам и из-за этого потерять ещё больше? Ладно, с ним, бывает, обдурили (если не сказать больше) сами себя. Но как, вот так попав впросак, можно сейчас предлагать обложить налогами Whatsapp, Viber, Imo, Telegram, Messenger, зная, что уже завтра на рынке появится еще один условный Whatsapp, Viber, Imo, и Telegram, который предложит почти бесплатную связь? Не пониманием. Хотя, если поднять цены на интернет в целом… (не руководство к действию).

А это наша отрасль связи. Скоро она перестанет давать "молоко" и просто подохнет.

На этой неделе глава правительства Эмомали Рахмон освободил от должности глав «Таджик Эйр» и «Амонатбанка». Последнего, кстати, не особо понятно – за что. А накануне он выгнал их с заседания правительства. Были и другие кадровые перестановки, ну как перестановки - ротация.

Кстати, мы тут опрос на сайт повесили, оказалось, что возрождения авиакомпании никто уже не ждет…

Дилшод Исматуллозода - новый глава "Таджик Эйр" Фото: Пресс-служба президента РТ

Большую волну вызвало решение властей проверить школьников на ВИЧ. Комментарии в соцсетях были в большей степени не в пользу решения. В центре по профилактике и борьбе со СПИД объяснили, что к чему, а мама ребенка со статусом ВИЧ рассказала нам, почему пройти обследование - важно.

Хочешь получить шенгенскую визу в Таджикистане, но не знаешь - как? Подробная инструкция здесь.

Мэрия ищет психологов в школы. Мы узнали, чем они будут заниматься и с какими проблемами в своей школьной жизни сталкиваются дети. Одна из них – буллинг и это действительно страшно.

Вот уже второй месяц, как более 20 частных домов по столичной улице Мирзо Турсунзода получают узбекский. Мы сделали сюжет.

А вы довольны работой таджикской милиции? Довольны-довольны! МВД провело опрос (они в этом году становятся полицией и эти показатели им плюс к карме) и выяснили, что таки – да, довольны. Причем более 80% среди опрошенных.

А еще нашим читателям очень нравится форма именно таджикских милиционеров. Но все равно их скоро переоденут в новую. А это еще 5% доверия. Минимум.

За 21 год Таджикистан покинули сотни тысяч граждан тогда еще большой страны. Некоторые цифры удивляют, например, арабов (кто бы мог подумать) у нас за эти десятилетия стало даже больше.

Мы подготовили для вас материал о лучших операторах-постановщиках киностудии «Таджикфильм» и душанбинской телестудии в советские годы.

Она обучалась у личного визажиста Ким Кардашьян, а теперь создает образы для душанбинских девушек. Знакомьтесь, визажист Сабрина МОС.

В центре Душанбе открылся первый узбекский фастфуд «Ташкент нон кабоб». А вы его уже пробовали?

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