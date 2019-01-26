Президент сегодня, 26 января, поздравил жителей республики с наступающим праздником Сада - этот возрождённый древний праздник отмечается официально в стране 30 января.

Он является предвестником Навруза и это древнейшая традиция таджикского народа, дошедшая до нас из глубины веков, который восходит к первой персидской империи Ахеменидов. Название праздника связано с числительным «сад» (сто), потому что от начала этого праздника до Навруза проходит ровно 50 суток, т.е. 50 дней и 50 ночей.

"Наши предки за пятьдесят дней и ночей до празднования светозарного Навруза с радостью в сердцах отмечали праздник Сада. Таким образом, Сада является своего рода приготовлением к Наврузу, его предвестником, и эти два великих праздника взаимосвязаны", - отметил в своем поздравительном послании Эмомали Рахмон, которое приводит пресс-сужба главы государства.

По словам президента, в седой древности его праздновали как день открытия огня, когда человек поставил его на службу себе.

Празднование Сада в 2018 году Asia-Plus

"Это и подвигло наших выдающихся словотворцев на восхваление и возвеличивание праздника Сада. Ибо огонь дарует не только тепло, но символизирует и свет. С приходом праздника Сада дни становятся продолжительнее, а ночи короче", - отмечает президент.

"Наши мудрые и благородные пращуры верили, что с этих дней и ночей начинается победа и торжество света над тьмой, доброты над злом, разума над невежеством. Это даёт основание для утверждения того, что такое видение и вера раскрывают суть мировоззрения и миропонимания нашего народа"

Далее в поздравлении отмечается, что "учёным и специалистам надлежит всесторонне изучать и освещать все грани этого празднования и доводить его суть и значение, как одного из элементов культурного наследия и фактора укрепления самосознания, до сознания людей, особенно подростков и молодёжи".

Празднование Сада в 2018 году Asia-Plus

"Сегодня, когда в современном мире далеко не спокойно, и набирает силу процесс глобализации, что может оказать отрицательное влияние на нашу культуру и духовность, особую значимость приобретает изучение национальных обычаев и традиций и утверждение их во имя защиты национального менталитета и интересов государства и нации", – отметил президент.

Празднование Сада в 2018 году Asia-Plus

По большому счёту Сада является праздником земледельцев и приобрёл в народе особую любовь. Именно в эти дни дехкане начинают готовиться к весенним работам и строят планы на будущее по созданию новых садов, виноградников и пашен. Обязательными были в эти дни очистительные работы и мероприятия по благоустройству.

Празднование Сада в 2018 году Asia-Plus

Сегодня праздник Сада на республиканском уровне отметят в парке культуры и отдыха имени Фирдавси (бывший парк Дружбы народов) в Душанбе, а также во всех регионах страны.

В столичном парке пройдет выставка семян сельхозкультур, сельхозтехники, породистых животных. Будет организована выставка национальных блюд, продукции народных промыслов и саженцев деревьев.

Напомним, в 2017 году в закон «О праздничных днях» были внесены поправки, согласно которым в стране ежегодно 30 января отмечается праздник Сада, имеющий древнейшую историю. В 2018 году в январе его отметили впервые.

В дни празднования Сада люди раздавали милостыню для поминания памяти умерших, еду, приготовленную накануне праздника, раздавали неимущим и обездоленным. Земледельцы удобряли землю, готовили семена, сельскохозяйственный инвентарь. Праздник отмечался торжественно, пышно и сопровождался огромными кострами, так как существовало поверье, что чем сильнее пламя, тем плодородней будет земля в наступающем году.