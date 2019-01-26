Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств сроком до 15 февраля. Таким образом, приостановлен самый долгий в истории США "шатдаун" - приостановка работы правительственных органов из-за отказа конгресса утвердить бюджет, сообщает Русская служба Би-Би-си.

Это соглашение не включает выделение каких-либо средств на пограничную стену с Мексикой, которая изначально стала причиной конфликта.

Как пишет Washington Times, конгрессмены пообещали, что соответствующий законопроект, позволяющий возобновить полное финансирование работы правительства, ляжет на стол президента уже в пятницу вечером.

Ранее Трамп обещал, что отвергнет любой проект бюджета, который не включает выделение 5,7 млрд долларов на выполнение одного из его главных предвыборных обещаний.

Однако демократы, контролирующие палату представителей, отказываются выделять эти деньги, заявляя о бессмысленности строительства такой стены.

В Twitter Трамп написал, что не хотел уступать демократам, руководствуясь "заботой о миллионах людей". "Через 21 день, если не будет заключена сделка, веселье начнется снова!", - подчеркнул американский лидер.

В Белом доме уже заявили, что Трамп намерен возвести стену на южной границе США вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета.

Между тем, как пишет Медуза, в аэропортах США 25 января начались задержки рейсов, вызванные нехваткой авиадиспетчеров на фоне приостановки финансирования правительства.

Задержки коснулись, в первую очередь, аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке и аэропортов, откуда самолеты должны лететь в Нью-Йорк, следует из интерактивной карты на сайте Федерального управления гражданской авиации (FAA) по данным на 19:50 мск.

В FAA объяснии проблемы увеличением числа выходов на больничный. «Мы уменьшаем урон, привлекая к работе больше людей, меняя направления полетов и увеличивая интервалы в случае необходимости», — заявили в агентстве.

Вице-президент Национальной ассоциации диспетчеров Триш Гилберт заявила CNN, что сотрудников и так не хватало из-за остановки финансирования правительства.

«Добавьте к этому стресс, который испытывают диспетчеры, и их личные обстоятельства. Они не спят по ночам. Мы беспокоимся, что они не в состоянии работать», — сказала она.