В Баку состоялась презентация уникальных работ таджикских мастериц. Она была организована по инициативе посольства Таджикистана в Азербайджане по случаю объявления 2019-2021 г., годами развития села, туризма и народных ремёсел, сообщает МИД РТ.
Посмотреть на уникальные работы таджикских ремесленниц пришли более 40 гостей, в том числе представительницы науки и культуры Азербайджана, дипломатического корпуса и международных организаций, а также соотечественницы, проживающие в Азербайджане.
В рамках мероприятия были представлены работы по шитью, ткачеству, плетению мелких косичек (кокулбофӣ), вышивке на подушках, эскизы рисунков на ткани и платочки ручной работы.
В рамках презентации под народные песни прошел показ национальной одежды из атласа, адраса, гулдузи, чакана, а также были выставлены работы сузани и кундал.
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