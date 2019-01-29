Джон Марк Поммершайм назначен послом США в Таджикистане, сообщается на сайте посольства США в Таджикистане.

В сообщении отмечается, что он был назначен 7 января 2019 года и прибудет в Таджикистан в ближайшее время.

Кандидатура Джона Марка Поммершайма на должность посла США в Таджикистане была выдвинута президентом Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года.

Как сообщается на сайте посольства, до нового назначения Поммершайм занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Казахстане.

Ранее работал в качестве директора Офиса по вопросам Кавказа и региональных конфликтов в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, где отвечал за управление полным спектром отношений США с Арменией, Азербайджаном и Грузией.

«В течение своей дипломатической карьеры он занимал различные должности в Вашингтоне, работал в политическом отделе посольств США в Японии, Китае, Белоруссии и Германии. Помимо этого, он также служил в качестве Генерального консула США во Владивостоке. До поступления на дипломатическую службу Поммершайм работал на телеканале CNN (Американский телеканал) в Москве и сотрудничал с информационным агентством США в Грузии и Узбекистане в ходе подготовки и проведения выставки информационных технологий», - отмечается на американского диппредставительства.

Поммершайм является выпускником Университета Бакнелла, Колумбийского университета и Пушкинского госинститута русского языка по стипендии Минобороны. Женат, имеет трех сыновей. Владеет русским, немецким, японским и китайским языками.

В настоящее время исполняющим обязанности посла США в Таджикистане является Кевин Коверт. Он приступил к обязанностям заместителя Главы дипломатического представительства в Душанбе в августе 2017 года.

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