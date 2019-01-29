Визит будущих узбекских милиционеров в Согдийскую область Таджикистана был организован в рамках сотрудничества между МВД двух государств, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В Худжанде гости провели встречу с руководством УМВД Таджикистана по Согдийской области, а затем посетили Дворец Арбоб, Центр таджикского плова, парки культуры и отдыха, городскую крепость.

Побывала узбекская делегация и в Истарвшане и встретилась с курсантами Академии МВД Таджикистана.

В ноябре прошлого года по инициативе руководства МВД Таджикистан группа курсантов Академии МВД республики посетила города Самарканд и Бухару.

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