Число браков, заключенных между гражданами Таджикистана и иностранными гражданами, в прошлом году резко снизилось, заявили журналистам в Минюсте страны.

По данным ведомства, в прошлом году в стране было зарегистрировано 220 браков граждан Таджикистана с иностранцами.

Причиной спада браков с иностранцами в Минюсте страны считают принятые в 2011 году поправки в Семейный кодекс Таджикистана, которые внесли ограничения на браки с иностранцами. Согласно принятым тогда поправкам, иностранцы имеют право жениться или выходить замуж за граждан Таджикистана, прожив в стране не меньше года, а при регистрации брака стороны обязаны заключить брачный договор. К тому же, иностранный супруг или супруга должны приобрести жилье своему партнеру в Таджикистане.

В Минюсте считают, что эти поправки в Семейный Кодекс были приняты в частности для защиты прав таджикских женщин, которые в основном входят замуж за граждан из стран арабского мира, порою становясь жертвами торговли людьми.

«После приятия тех поправок возникли проблемы заключения браков таджикистанцев с гражданами сопредельных государств, в том числе Узбекистана, Кыргызстана и России», - отметил в Минюсте.

Ведь, кроме своих доморощенных женихов, наши девушки чаще всего выходят замуж за наших ближайших соседей.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН в августе 2017 года призвал власти Таджикистана отменить поправку к Семейному кодексу, ограничивающую право иностранцев и лиц без гражданства, в том числе мигрантов, на вступление в брак с таджикскими женщинами.

По мнению экспертов, такие ограничения являются серьезным нарушением основных прав человека, в том числе права на выбор супруга.

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