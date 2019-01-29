Его место занял бывший начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Заробиддин Файзуллозода. Указ о назначении опубликован на сайте президента Таджикистана.

Также от занимаемых должностей с формулировкой "в связи с переходом на другую работу" освобождены заместители министра промышленности Саъдулло Гардуллозода и Акрам Хамрокул.

Шавкат Бобозода был назначен министром промышленности и новых технологий страны в ноябре 2013 года.

Новоназначенный министр Заробиддин Файзуллозода на посту начальника Главгеологии был с августа 2017 года.

Досье "АП": Файзуллозода Заробиддин Кудрат родился 13 февраля 1965 года в Дангаринском районе. В 1989 году окончил политехнический институт г.Ташкента по специальности инженер горного дела.

Свою трудовую деятельность начал в 1989 году в качестве мастера бригады нефтяников Управления подъема нефтяного пласта и ремонта «Таджикнефть», затем в разные годы работал – старшим мастером строительного участка, начальником штамповочного цеха производственного кооператива «СМ», государственным горно- техническим инспектором, начальником межобластной горно- технической инспекции по контролю в учреждениях геологической разведки и нефте- газовой промышленности Комитета государственного контроля безопасности работ в промышленности и в горной сфере при правительстве РТ.

Также он занимал должность заместителя председателя Комитета государственного контроля безопасности работ в промышленности и в горной сфере при правительстве РТ, первого зампредседателя данного комитета.

В 2006-2013 гг. работал заместителем министра энергетики и промышленности республики, в 2013-2014 гг.- заместителем министра энергетики и водных ресурсов, в 2014-2015 гг. - первым замминистра промышленности и новых технологий РТ.

С 26 февраля 2015 года работал в должности заместителя председателя Согдийской области. В августе 2017 года был назначен начальником Главгеологии.

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