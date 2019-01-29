Праздничную ярмарку, организованную на площади перед театром имени Камоли Худжанди города Худжанда, посетил глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сообщает пресс-служба председателя области.
Он ознакомился с ярмаркой, на которой аграриями городов и районов региона было представлено более 200 тысяч различных саженцев, декоративных кустов, цветов, сотни видов семян, а также с выставочными рядами кондитерской продукции, народных ремесел и орудиями земледелия.
Глава Согда поздравил жителей с наступающим праздником Сада, и выразил надежду, что дехкане и ответработники аграрной сферы приложат все усилия для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Праздничные мероприятия завершились концертом.
Праздник Сада - возрождённый древний праздник отмечается официально в стране 30 января.
Он является предвестником Навруза и это древнейшая традиция таджикского народа, дошедшая до нас из глубины веков, который восходит к первой персидской империи Ахеменидов. Название праздника связано с числительным «сад» (сто), потому что от начала этого праздника до Навруза проходит ровно 50 суток, т.е. 50 дней и 50 ночей.
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Kurvozavr7 часов назад
И каким образом отпраздновали? Покупая саженцы?
Jimmy7 часов назад
Chet devochek ne vidno v korotkih atlasah.