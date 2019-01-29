В 2018 году Таджикистан экспортировал около 93 тыс. тонн хлопка на сумму около $182 млн., а прибыль от экспорта плодоовощной продукции составила около $18 млн.

Об этом сегодня, 28 января, на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства республики Изатулло Саттори.

Между тем, статистика свидетельствует, что производство хлопка уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Если в 2017 году в республике было выращено примерно 390 тыс. тонн хлопка, то в 2018 году чуть более 300 тыс. тонн.

Вместе с тем, снизились и поставки за рубеж хлопка-волокна на более 40% в сравнении с прошлым годом.

В последнем послании к парламенту страны президент Таджикистана Эмомали Рахмон, отмечая стратегическую важность хлопководческой отрасли, выразил сожаление.

«Вызывает сожаление, что лишь 10-12% экспортируемого хлопка попадает на зарубежные рынки после переработки, остальная часть отправляется в виде сырца», сказал он.

По словам президента, в республике достаточно мощностей для переработки собранного урожая.

«Предприниматели, занимающиеся данной отраслью, должны исправить этот недостаток. Ни один килограмм хлопка не отправляйте за рубеж без переработки», - указал глава государства.

В отличие от хлопкового сектора, республика увеличила производство и экспорт плодоовощной продукции. В 2018 году Таджикистан экспортировал около 136 тыс. тонн овощей и фруктов в более чем 25 стран мира.

Среди лидеров сельскохозяйственной продукции, поставляемой на внешние рынки – сухофрукты, виноград и лук.

При этом объем вырученных средств на продаже овощей и фруктов в зарубежные страны составил $16,3 млн.

В числе задач на будущее Изатулло Саттори назвал увеличение переработки сельхозпродукции, как хлопка, так и плодоовощной продукции внутри самой республики.

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