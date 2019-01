26-летний душанбинец Сафарали Самадов получил звания «Mr.Dubai-2018 in Fashion», «Mr.Dubai 2018 in Best Smile» и вошел «Top 8» финалистов мужского конкурса красоты и талантов. Наш соотечественник получил ценные призы от спонсоров и приглашение к сотрудничеству со знаменитыми модельными агентствами в Дубае.

Гранд финал ежегодного конкурса красоты среди мужчин состоялся вечером 25-го января в отеле Regent Palace Hotel в Дубае. Финалисты из Индии, Румынии, Марокко, Египта, Сирии, Нигерии, Ливана и Таджикистана открыли мероприятие танцевальным номером в стиле рок, затем рассказали жюри о своем творческом и профессиональном пути, о своей Родине, приняли участие в нескольких дефиле, шоу талантов и интеллектуальном конкурсе.

- Я занимал лидирующие позиции на протяжении всех этапов конкурса, у меня были самые высокие баллы за дефиле и шоу талантов, в рамках которого я исполнил песню на четырех языках – таджикском, английском, арабском и хинди. Но во время гранд-финала я сильно нервничал, поэтому плохо ответил на вопросы жюри во время интеллектуального конкурса, тем самым лишив себя права бороться за 1 место, - честно признался Сафарали.

В результате главное призовое место занял сотрудник авиакомпании Emirates Fly Амр Али Месбах, получивший главный денежный приз.

Напомним, что Сафарали Самадов был единственным представителем стран СНГ, прошедших в финал конкурса. На сегодняшний день он работает в компании международных брендов старшим консультантом по продажам.

