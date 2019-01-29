Газораспределительная компания Таджикистана планирует в этом году увеличить поставки природного газа из Узбекистана в четыре раза.

«Мы намерены закупить в нынешнем году в Узбекистане до 200 миллионов кубических метров природного газа», - сообщил первый заместитель главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода 28 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что между газораспределительными компаниями двух стран достигнута принципиальная договоренность, обсуждаются детали соглашения, после чего документ будет подписан.

Представитель «Таджиктрансгаза» напомнил, что поставки этого вида топлива из соседней страны были восстановлены после почти шестилетнего перерыва в начале апреля прошлого года.

Шоимзода отметил, что в минувшем году в республику поступило почти 54 млн. кубометров узбекского газа.

По его словам, в настоящее время импортным газом обеспечиваются более двух десятков предприятий, в том числе Таджикская алюминиевая компания и Душанбинская ТЭЦ.

Представитель «Таджиктрансгаза» подчеркнул, что численность потребителей ежемесячно растет.

Он отметил, что до настоящего момента полностью восстановлены трубопроводы высокого давления, идут работы по ремонту проводов среднего давления.

Газоснабжение населения, по его словам, будет начато после восстановления трубопроводов низкого давления.

«Финансовое положение «Таджиктрансгаза» позволяет пока ремонтировать только ту инфраструктуру, которая находится на балансе предприятия», - сказал Шоимов.

Он добавил, что те трубопроводы, которые не находятся на балансе газораспределительного предприятия, будут восстановлены за счет потребителей.

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