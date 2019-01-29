Шухрата Улфатова, пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске, вечером 28 января выписали из больницы, он находится в Челябинске, сообщили «АП» его родственники.
По их словам, он со своими родителями и родственниками живёт в квартире в Челябинске.
«Шухрата вчера выписали из больницы, чувствует себя хорошо. Он находится на съёмной квартире в Челябинске со своими родителями и родственниками», - сказали они.
Родственники отметили, что родители никак не решаются ему рассказать о смерти его жены и детей.
«Возможно, сегодня расскажут ему всю правду. Они не знают, как сообщить плохую новость», - сообщили родственники.
Напомним, Тутихон Улфатова и Махмадшо Улфатов, родители пострадавшего при взрыве в Магнитогорске и потерявшего свою семью Шухрата Улфатова, 24 января вылетели в Челябинск, чтобы навестить сына, рассказать ему о смерти его семьи и привезти его в Таджикистан.
Напомним, в Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.
В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе Шухрат Улфатов.
Спустя три дня под завалами обрушившегося дома нашли тела его жены - Раджабмо и троих их детей. Позже они были доставлены на родину и преданы земле в кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хушкадам Хусравов стал лучшим спортсменом 2018 года по версии компании «Формула 55»
Плохой интернет? Пожалуйся в Службу связи
Каждое четвёртое дерево, посаженное в Таджикистане, высыхает
Поиск нефти и газа в Таджикистане набирает новый оборот
Комитет по архитектуре и строительству выявил недостатки на Рогунской ГЭС
На Булункуле -60: снега, а значит и воды в Таджикистане будет достаточно
Минздрав России попросил разрешить ввоз гашиша для исследований
Шухрату Улфатову сообщили о смерти семьи, он потерял сознание
В Душанбе построят 22-этажный выставочный комплекс
«В Душанбе мне работалось легко»: Ушел из жизни один из легендарных тренеров «Памира»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Abdurahman 4 часа назад
Ну и дибилы тут собрались!
Гость6 часов назад
А он прямо такой дурак, не увидел, что их нет. Вот к чему такие интриги? Для придания пафоса? Зачем? Ему в больнице сообщили сразу же
Rashit Гость6 часов назад
Похоже, в Азии+ насмотрелись индийских фильмов