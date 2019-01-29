Шухрату Улфатову, пострадавшему при взрыве дома в Магнитогорске, рассказали о смерти его семьи в результате обрушения подъезда, сообщили «АП» его родственники.
О том, что его семьи больше нет, ему сообщили прибывшие в Россию его родители. Он не выдержал и потерял сознание, сообщили родственники семьи Улфатовых.
«Когда ему сказали о том, что его жены и детей больше нет, и они погибли под завалами, он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, врачи сейчас оказывают ему медицинскую помощь», - сообщили родственники.
Именно из-за ухудшения состояния здоровья Шухрата его семья боялась сказать ему правду о судьбе его семьи все это время.
Шухрата Улфатова, пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске, вечером 28 января выписали из больницы. Сейчас он находится с родителями и родственниками в Челябинске.
В результате взрыва бытового газа в подъезде дома в Магнитогорске Шухрат Улфатов получил травмы и был госпитализирован, а его семья - жена Раджабмо и трое детей погибли.
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Tjk3 часа назад
Да, психолога нужно срочно. Наш народ не понимает важность психического здоровья...
Как жаль этого человека, такие прекрасные дети... сил и терпения...
Гость3 часа назад
Азия ну хватит каждые 2 дня об этом случае писать и депрессировать народ. Да, это огромное горе и трагедия. Да, он таджик. Ну че теперь каждую минуту расписывать, он в коме, он проснулся, он потерял сознание. Если вы реально думаете, что этим ему помогаете вы или наивны, или глупы.
ShaITan3 часа назад
da ostavte ego v pokoe
aliakbar4 часа назад
Нет почему вы так. Нужно было нанять опытного Психолога. Психолог знает своего работу и знает как донести до это парня. Потерять жену и детей это не шутка . Из за такое он может больше не разговаривать или станет психическим больним. Нужно было нанять опытного психолога эээххх вы родители и родственники не ужели тяжело было нанять !!!
Предприниматель4 часа назад
Ни кому такого не пожелаю. Очень жаль что все так случилось. Пусть Аллах поможет ему справиться.