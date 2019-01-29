Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам прошлого года составил 5,4%. Решили показать вам, что и на сколько больше всего подорожало в прошлом году.
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